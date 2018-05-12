Украинский автодор: «крепче за баранку держись, шофер»…

Растаявший снег оголил самый чувствительный нерв украинской автотранспортной системы – разбитые дороги, ставшие заложником недофинансирования в прошлые годы. Правда, и 2009 год не сулит автомобилистам избавления от этой проблемы – бюджет на содержание дорожного хозяйства утвержден в «приличном» размере, однако, получат ли структуры «Укравтодора» эти средства – вопрос, скорее, риторический.

Расходы и доходы…

Расходы на развитие автодорожного хозяйства в этом году утверждены в размере 16,36 млрд. грн. В эту сумму входят бюджетные и заемные средства, а также 11,5 млрд. грн. с налога на транспорт. Эти деньги пойдут как на капитальный, так и текущий ремонты украинских транспортных артерий. В то же время, автоперевозчики, основные пользователи дорог и крупнейшие «инвесторы» их содержания, на внеплановые ремонты авто, вызванные критическим состоянием дорог, расходуют, по данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, более… 170 млн. евро. Если предположить, что в несколько раз большую сумму отечественным автомобилистам обходится ремонт постоянно выходящих из строя легковиков и учесть аналогичные расходы автобусного хозяйства, а также стоимость разбитых в ДТП машин, получится, что на ремонт дорог в Украине ежегодно уходит примерно столько же денежных средств, сколько и на «реанимацию» транспорта. В результате, автомобилисты клянут дорожников, а те настаивают, что спрос с них невелик: какое финансирование, такое «и того».

Наиболее существенные претензии звучат со стороны столичных водителей к Киевавтодору. По их словам, такого ужаса на дорогах, как после нынешней зимы, им не приходилось видеть с начала 90-х. Столичный автолюбитель делится впечатлениями на форуме Интернет-клуба владельцев «Порше»: «На столичных улицах ямы растут изо дня в день. Они достигают поразительной глубины, расширяются на расползающемся, некачественном, переполовиненном асфальте… Сегодня меня в такую колдобину занесло… и деваться было некуда – справа бордюр, слева – грузовик. Какая ходовая выдержит эти дороги?!!». Он предлагает коллегам по несчастью «делиться на форуме маршрутами объезда ужасных участков». Правда при этом стоит отметить, что делиться в принципе и нечем. Хоть и говорят в народе «Голь на выдумку хитра», но в данной ситуации ничего не поможет - всюду фронтовая полоса...

Между тем, в Киевавтодоре успокаивают «неплохим финансированием» на этот год, демонстрируют план ремонтных работ и… ждут «у моря погоды», чтобы взяться за латание дыр. Правда и с этим придется подождать. По словам главного инженера «Киевавтодора» Василия Мельниченко, труд дорожников продуктивен при температуре 5-10 градусов со знаком плюс. А, по прогнозам синоптиков, весна будет поздней. В.Мельниченко считает, что оценка ситуации должна быть объективной и не нужно «вешать всех собак» на столичный автодор. «Начиная с 1997 года, наше финансирование на текущие ремонты дорог составляло в пределах 10, 12, 30, 40 и 50 процентов от необходимого, и только 3 последних года мы получали финансирование, близкое к нормативам. В 2006 году мы получили 70% финансирования к нормативам, в 2007 - 102%, в 2008 – 85%. Чтобы покрыть недофинансирование последних 11 лет, нам необходимо порядка 1,2 млрд. грн. По капитальному ремонту ситуация аналогичная», - пояснил он.

По словам главного инженера «Киевавтодора», до 80% общего количества столичных дорог на сегодняшний день успели отслужить 2-3 срока эксплуатации и нуждаются не в текущем, а в капитальном ремонте, на который, понятное дело, не хватает средств. В 2009 году на содержание столичных дорог выделили 161 млн. грн., практически столько же, сколько и в 2008 г. Это В.Мельниченко называет хорошим знаком, тем более в условиях глобального кризиса, и обещает, что уже к лету ситуация на дорогах Киева улучшится.

Масштабы «бомбежки»

В Государственной службе автомобильных дорог Украины - «Укравтодоре», собрав отчеты по регионам, подсчитывают масштабы «бомбежки», вызванной «сложными погодными условиями с частыми и значительными по амплитуде колебаниями температуры». Согласно данным компании, «ямочностью» после нынешней зимы в Украине побиты 33,7 тыс. км автодорог с твердым покрытием, или до 20% общей протяжности. Общая площадь поврежденных ямами автотрасс составляет 1 млн. 125 тыс. кв. м, в том числе, дорог государственного значения – почти 160 тыс. кв. м. По сравнению с 2008 годом, объемы повреждения покрытия в целом увеличились на 19%, при этом на дорогах государственного значения – практически вдвое. Самый большой «ямочный беспредел» зафиксирован на дорогах Полтавского (59%), Черновецкого (52%), Черкасского (43%), Донецкого (42%) и Винницкого (40%) облавтодоров. Среди дорог международного значения в наихудшем состоянии пребывают Киев-Чернигов-Новые Яриловичи в Черниговской области, Киев-Харьков-Довжанский в Донецкой и Полтавской областях, Стрый-Тернополь-Кировоград-Знамянка в Винницкой и Черкасской областях.

Хочется верить в обещания власти, что в этом году средства, направляемые на развитие дорожного хозяйства, не будут отвлекаться на объекты, не входящие в сферу управления компании, как это было раньше. И тогда отечественные дороги должны получить неплохую финансовую поддержку, что в свою очередь должно отразиться на улучшении их состояния. Однако, в «Укравтодоре» подчеркивают, что не стоит быть столь оптимистичными: «Ситуация усложняется тем, что предприятия компании пребывают в тяжелом финансовом положении. По состоянию на 1 февраля, задолженность перед службами дорог за выполненные работы составляет 90,6 млн. грн. В январе финансирования из государственного бюджета практически не было. Оборотные средства предприятий практически отсутствуют. Кредиты банков использованы в январе. Средства местных бюджетов в 2009 году направляются на дороги коммунальной собственности». Да, при таких раскладах не до оптимизма.

А ремонтируем как?..

Как уже не раз подчеркивалось политиками и чиновниками разных рангов, отечественный автодор осуществляет ремонт дорог «в меру своих сил», а его силы сознательно или так же «в меру собственных возможностей» ограничивает государство. Нам твердят, что Украине пока не по карману европейские трассы. Выходит, сколько бы нолей не стояло за цифрой, выделенной на содержание дорог, и как бы внушительно она не выглядела на фоне прошлогодней или позапрошлогодней, о европейском бетоноасфальте нам мечтать рано… или уже поздно. Поздно, в смысле, чем не покрывай старую корявую основу, хоть золотом, надежней дорожная конструкция от этого не станет.

В. Мельниченко удивил тем, что в арсенале столичного автодора имеется чуть ли не лучшая в мире, или одна из лучших, техника, да и технологии устилки дорожного покрытия не уступают западным. И все же, на вопрос, чего нашим автодорам не хватает для того, чтобы мы, наконец, получили качественные дороги, он рассмеялся, мол, гоняться за европейскими стандартами, как минимум, наивно, пояснив, что на капремонт небольшого участка дороги в Англии, например, тратят столько же, сколько составляет весь годовой бюджет Киевавтодора.

Другими словами, наше горе – в бедности. Или в хитрости – в смысле неоднократных коррупционных скандалах, сопровождающих деятельность отечественного дорожного хозяйства. Однако обвинения в нецелевом использовании госсредств, выделенных на ремонт/строительство дорог, были развенчаны в излюбленном украинском стиле - «не пойман – не вор».

Налоги во благо

Ирония, правда, заключается в том, что наряду с горе-средним классом, изрядно потратившимся на авто «не по карману», «мерседесы», «мазды», «инфинити» и «тойоты», а также легковики высшего ценового сегмента в докризисные времена прикупили, в том числе, и чиновники, отвечающие за финансирование и содержание дорог. А подстраховать своих «лошадок», устелив супер-асфальтом кроме придомовых все украинские дороги, увы, не получается – деньжат маловато.

Не этим ли, в частности, продиктовано недавнее решение властей в несколько раз увеличить транспортный сбор и, таким образом, перекрыть дефицит в финансировании отечественных дорог? Правда, налоговый аппетит законодателям пришлось умерить – народ возмутился нежданно, негаданно. Финансирование дорожного хозяйства «подстраховали» другим путем – пересмотрев калькуляцию данного налога. Так, по словам председателя «Укравтодора» Вадима Гуржоса, в общий бюджет расходов на дорожное хозяйство в текущем году впервые не зачислен налог на транспортные средства, который будет в полном объеме направлен на финансирование коммунальных дорог и улиц. В частности, на развитие автодорог общего пользования будет дополнительно выделено 11,5 млрд. грн., что на 6,2 млрд. грн. больше, чем в 2008 году.

Правда, что значат эти внушительные суммы на фоне 70-80% устаревшего дорожного полотна, требующего огромных финансовых затрат, объяснять не приходится. Посему, похоже, дороги еще долгое время будут оставаться острой проблемой государства, немного, правда, уступая в рейтинге главной беде - той, которую привычно называют в паре с дорогами…

Лилия Набока (УНИАН)