В Украине запустили онлайн-продажу билетов на поезд в польский Перемышль

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" запустила онлайн-продажу электронных билетов на международный скоростной поезд «Интерсити+» № 705/706 Киев - Львов - Перемышль.

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Об этом написал на своей странице в Facebook председатель правления компании "Укрзализныця" Войцех Балчун.

«Только что запустили онлайн-продажу электронных билетов на международный скоростной поезд «Интерсити+» № 705/706 Киев - Львов - Перемышль. Для реализации данного проекта проведена значительная работа с нашими польскими коллегами. Через интернет билеты можно приобрести как в направлении Польши, так и обратно. Такой билет не надо обменивать в кассе, его достаточно предъявить при посадке на своем смартфоне или, распечатав заранее, сразу идти к поезду», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года "Укрзализныця" сообщила о планах до конца 2017 года оборудовать железнодорожные вокзалы терминалами самообслуживания по продаже билетов на поезда.

В ноябре 2016 года "Укрзализныця" запустила мобильную версию своего официального сайта по продаже электронных билетов booking.uz.gov.ua. Данная универсальная мобильная версия сайта для заказа билетов и их оплаты банковской картой с помощью смартфонов разработана под любую операционную систему гаджетов.