Лоукостер Wizz Air начал летать из Киева в Варшаву

Венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, с 1 июля 2017 года начала выполнять полеты из Киева в столицу Польши Варшаву.

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Согласно пресс-релизу авиакомпании, рейс будет выполняться с частотой трижды в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

В авиакомпании уточнили, что билеты можно приобрести на сайте компании по цене от 759 грн.

По словам менеджера по коммуникациям Wizz Air Сорины Ратц, новый рейс будет способствовать развитию бизнес-отношений между Украиной и Польшей.

«Мы рады сообщить о запуске нашего нового маршрута, соединяющего Киев с Варшавой. Мы верим, что новый рейс будет способствовать развитию бизнес-отношений между этими странами, а также предоставит нашим украинским пассажирам еще больше возможностей для посещения столицы Польши. Варшава является интересным городом, предлагающим множество захватывающих мероприятий круглый год», - цитирует пресс-служба Ратц.

Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания Wizz Air сообщила о запуске с ноября двух новых рейсов из Киева - в Ганновер (Германия) и Вроцлав (Польша).

Также Wizz Air с 18 июня текущего года начала выполнять полеты из Львова в столицу Германии Берлин, а с 25-26 августа – запустит три новых рейса из Киева в польские города Познань и Люблин и Франкфурт-Хан в Германии.

Справка УНИАН. Лоукост-авиакомпания Wizz Air эксплуатирует 55 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 21 базы по более чем 380 маршрутам и 110 направлениям в 37 странах.