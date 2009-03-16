Одесские дальнобойщики снова угрожают

Около 300 водителей-дальнобойщиков и предпринимателей ряда одесских рынков, а также активистов партий организовали сегодня митинг у стен Одесской облгосадминистрации, требуя выполнения договоренностей с руководством Кабинета министров по отсрочке выплат по банковским кредитам, а также пересмотра тарифов на перевозку грузов, размеров транспортного сбора, таможенных пошлин, штрафов и цен на топливо.

Как передает корреспондент УНИАН, участник акции, водитель-дальнобойщик Александр ШАВРЫГИН сообщил журналистам, что «сейчас ведутся переговоры с представителями облгосадминистрации, чтобы провести встречу для обсуждения ситуации».

Участники акции напоминают, что истекает 10-дневный срок, оговоренный главой правительства Юлией ТИМОШЕНКО для решения проблем дальнобойщиков, и водители «хотят знать, что сделано». В случае игнорирования требований участники акции готовы вновь перекрыть автодорогу «Одесса-Киев».

В свою очередь, председатель ОГА Николай СЕРДЮК заявил на встрече с организаторами акции, что намерен сделать «все возможное и невозможное для выхода из сложившейся ситуации. А если это не поможет, готов даже подать в отставку».

По его словам, это крайняя мера, которой он может воспользоваться, во благо митингующих. «У меня нет контрабандных каналов своего бизнеса, который нужно было бы защищать, я днем и ночью только и думаю, как нам выйти из этой непростой ситуации», - сказал Н.СЕРДЮК.

Как сообщалось, 3-4 марта в районе одесского «клеверного моста» дальнобойщиками были перекрыты четыре из шести полос автодороги «Одесса-Киев».

5 марта на встрече в Кабмине представители дальнобойщиков озвучили ряд требований правительству. По некоторым из них приняты решения.