Информацию об изменениях движения столичного транспорта теперь можно получить в соцсетях



Коммунальное предприятие «Киевпасстранс» создало отдельную страницу в Facebook для дополнительного информирования киевлян о временных изменениях движения наземного общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, разнообразные случаи (пробки, ДТП, ремонтные работы, перекрытие движения, повреждение контактной сети) часто приводят к нарушению работы наземного транспорта, например, изменению расписания, блокировке и корректировке маршрутов.

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Теперь такую информацию можно найти на странице «Изменения движения/КП «Киевпасстранс» в Facebook.

Также для оперативного информирования пассажиров на официальном сайте предприятия созданы специальные разделы «Пассажирам – Расписание движения» и «Пассажирам - Временные изменения движения», где можно ознакомиться с изменениями движения наземного общественного транспорта.