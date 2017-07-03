США ослабили правила перевозки гаджетов на авиарейсах из Абу-Даби

Пассажиры рейсов до Соединенных Штатов Америки, которые вылетают из эмирата Абу-Даби (ОАЭ), снова смогут провозить в ручной клади ноутбуки, планшеты и другие электронные устройства, которые больше, чем смартфон.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства внутренней безопасности США, передает Deutsche Welle.

США сняли ограничения на перевозку таких устройств в ручной клади для пассажиров авиакомпании Etihad. Это - единственный авиаперевозчик, осуществляющий прямые рейсы в США (45 в неделю) из эмирата Абу-Даби.

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Изменение правил объяснили тем, что в Etihad начали тщательнее проверять багаж пассажиров. Американские инспекторы воочию убедились в этом в аэропорту Абу-Даби и признали меры безопасности достаточными. В авиакомпании Etihad приветствовали решение США.

Напомним, в марте США запретили перевозить в ручной клади электронику, большую чем смартфон, на прямых авіасполученнях из десяти аэропортов в мусульманских странах. Речь шла об аэропортах в Египте, Иордании, Кувейте, Марокко, Катаре, Турции и по два аэропорта в Саудовской Аравии и ОАЭ. Это объяснили необходимостью предотвращения терактов. Устройства, большие чем смартфоны, пассажиры сдают в багажное отделение.