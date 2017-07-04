В Украине значительно выросли продажи новых легковых авто

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 44% - до 6,884 тыс. единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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По итогам прошлого месяца лидером стала японская Toyota с результатом 742 проданных авто, что на 42% больше, чем в июне 2016 года.

Второй по популярности автомобильной маркой в июне на украинском рынке была французская Renault с показателем 740 проданных авто. При этом продажи Renault относительно июня 2016 года выросли на 67%.

На третьем месте Skoda с результатом 553 авто, что 34% больше, чем в июне 2016 года.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года продажи новых легковых автомобилей в Украине по сравнению с 2015 годом выросли на 41% - до 65,5 тыс. единиц.

По мнению экспертов, продажи новых легковых автомобилей в 2017 году по сравнению с результатом 2016 года вырастут на 32-38%.