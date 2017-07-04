Канадские подержанные авто с августа будут ввозить в Украину с нулевой пошлиной

05:09, 04 июля 2017
Транспорт/Связь
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Нововведение начнет действовать с августа 2017 года в рамках соглашения о Зоне свободной торговли между Украиной и Канадой.

Иллюстрация / REUTERS

Импортная пошлина на подержанные автомобили, произведенные в Канаде, будет составлять 0%, независимо от страны, из которой ввозится транспортное средство в Украину.

Об этом проинформировал генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко на своей странице в Facebook.

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"Объясняю, что нулевая пошлина не на б/ у авто, которые экспортируются из Канады, а на б/ у авто происхождением( то есть, произведенные в Канаде)! А это 6 концернов, которые имеют там заводы...", - отметил он.

При этом на новые автомобили, произведенные в Канаде, пошлина составит 7%.

Нововведение начнет действовать с августа 2017 года в рамках соглашения о Зоне свободной торговли между Украиной и Канадой.

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