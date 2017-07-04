Мобильному оператору Vodafone продлили лицензию на 15 лет

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), продлила срок действия лицензии на радиорелейную связь одному из крупнейших украинских операторов сотовой связи «ВФ Украина» (ранее - «МТС Украина»), работающим под брендом Vodafonе, до 2032 года.

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Как сообщается на сайте регулятора, соответствующее решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании.

«Комиссия продлила срок действия лицензий на пользование РЧР (радиочастотным ресурсом - УНИАН) Украины ПрАО «ВФ Украина» - для радиорелейной связи (радиорелейной связи фиксированной радиослужбы) в Тернопольской, Луганской, Сумской, Одесской и Николаевской областях с 25.10.2017 по 24.10.2032», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 мая 2017 года украинский мобильный оператор «МТС Украина» сменил юридическое название на «ВФ Украина». По информации пресс-службы, это произошло в рамках продолжения партнерства с британской компанией Vodafone.

В 2016 году оператор Vodafonе Украина сократил чистую прибыль на 44,3% по сравнению с предыдущим годом - до 1,3 млрд грн. При этом выручка компании выросла на 11,1% - до 11,1 млрд грн.

Vodafonе Украина является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 млн абонентов.