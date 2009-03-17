Аltimo продаст часть доли в Turkcell

Аltimo договорилась о продаже части косвенной доли в Turkcell. Altimo оставит себе менее 5% и исполнит одно из требований нью-йоркского суда, пишут Ведомости во вторник.

Управляющий телекоммуникационными активами «Альфа-групп» холдинг Altimo нашел покупателя на долю в Cukurova Telecom Holdings (CTH), через которую она владеет 6,6% акций Turkcell, рассказал старший вице-президент Altimo Кирилл Бабаев, у Altimo останется пакет CTH, эквивалентный 4,9% Turkcell. Покупателя Бабаев не раскрывает, а цена сделки будет близка к нынешней рыночной стоимости пакета. Вчера к 21.00 МСК 1,6% акций Turkcell стоили на Нью-Йоркской фондовой бирже 169 млн. долл.

Снижение доли в Turkcell — одно из требований федерального суда США Южного округа Нью-Йорка, который рассматривает иск партнера Altimo по «Вымпелкому» и «Киевстару» — норвежской Telenor о нарушениях соглашения акционеров «Киевстара».

Холдинг «Альфа-групп» владеет в телекоммуникациях (под управлением Altimo): 44% голосующих акций «Вымпелкома», 25,1% акций «Мегафона», 43,5% акций «Киевстара», 6,6% акций Turkcell.

Основные совладельцы: Михаил Фридман (36,47%), Герман Хан (23,27%) и Алексей Кузьмичев (18,12%).

Выручка от реализации (2007 г., МСФО) – 5,6 млрд. долл.

Прибыль мажоритарных акционеров – 1,67 млрд. долл.

Turkcell турецкий сотовый оператор, обслуживает 62 млн абонентов.

Крупнейшие акционеры: TeliaSonera (37,07%), Cukurova Holding (13,8%), Altimo (6,63%) и казахстанская Visor Holding (6,63%).

Финансовые показатели (МСФО, 2008 г.): выручка – 7 млрд долл., чистая прибыль – 1,8 млрд. долл.