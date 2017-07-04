В Украине снова отложили переход на цифровое телевидение

Кабинет министров внес изменения в план использования радиочастотного ресурса Украины, продлив срок использования радиотехнологий аналогового вещания до 30 июня 2018 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

Председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Леонид Евдоченко пояснил, что сегодня существует ряд финансовых и социально-экономических проблем, сдерживающих процесс перехода от аналогового к цифровому радиовещанию.

"В связи с этим предлагается продлить срок использования радиотехнологий аналогового телевизионного вещания до 30 июня 2018 года", - сказал Евдоченко.

Напомним, 22 июня Нацкомиссия по регулированию связи согласовала проект постановления Кабмина о продлении сроков использования аналогового телевидения до 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года Кабинет министров Украины принял решение отсрочить полный переход на цифровое телевидение в Украине на один год из-за непрозрачной деятельности оператора цифровой эфирной телевизионной сети – частной компании «Зеонбуд», занимающей монопольное положение на рынке.

В декабре 2006 года Украина подписала меморандум «Женева-2006», который предусматривает полный переход к июню 2015 года от аналогового к цифровому телерадиовещанию в стране. После завершения этого периода аналоговое вещание теряет свой статус, а его применение становится возможным лишь при условии отсутствия радиопомех приема цифрового телерадиовещания в соседних странах. Однако в июне 2015 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об отсрочке перехода на цифровое телевидение.