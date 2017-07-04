4G в Украине: Кабмин хочет получить от продажи частот более 6 миллиардов гривень

Кабинет министров Украины на заседании во вторник утвердил условия конкурса по продаже частот в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц для внедрения связи четвертого поколения 4G с начальной стоимостью 6,3 млрд грн.

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«Сегодня мы приняли решение о прозрачной и конкурентной продаже частот 4G», - прокомментировал принятое решение премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александра Животовского, начальная стоимость диапазона частот для внедрения 4G составит 6,3 млрд грн.

«Бюджет от продажи должен получить значительные суммы. Начальная стоимость, которую мы (НКРСИ - УНИАН) планируем утвердить, - 6,3 млрд грн. - 2,3 млрд грн за частоты 2600 МГц диапазона и 4 млрд - за 1800 МГц», - сказал он.

Животовский отметил, что для продажи частот в диапазоне 2600 МГц есть все соответствующие решения и согласие действующего оператора о передаче диапазона государству для проведения тендера.

«Диапазон 2600 МГц пригоден к внедрению, и теперь у нас есть обращение от действующего оператора относительно его готовности сдавать частоты, чтобы мы их выставляли на продажу... Все решения по диапазону 2600 МГц готовы, мы начинаем готовить конкурс. В этом году мы проведем тендер и бюджет получит минимум 2,3 млрд грн», - сказал он.

По его словам, право выкупа диапазона 1800 МГц НКРСИ предлагает предоставить действующим трём операторам связи на этих частотах.

«На часть диапазона 1800 МГц мы предлагаем предоставить право первого выкупа действующим операторам, а часть диапазона будет реализована на открытом конкурсе», - сказал Животовский.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству экономического развития и торговли проверить на наличие коррупционных рисков постановление по распределению радиочастот, подписание которого главой правительства открывает путь к проведению тендеров для внедрения связи четвертого поколения 4G в Украине.

Для скорейшего запуска в Украине четвертого поколения связи крупнейшие отечественные мобильные операторы «Киевстар», «МТС Украина» (бренд Vodafone) и lifecell договорились о перераспределении частот (рефарминге) в диапазоне 1800 МГц. Согласно достигнутой договоренности, операторы должны будут сдать все свои частоты в этом диапазоне общим количеством 2х75 МГц, а регулятор выставит их на конкурс. Их начальная стоимость составит около 4 млрд грн. Кроме того, покупатель частот дополнительно уплатит предыдущему владельцу до 25% их стоимости.

Также состоится конкурс на частоты в диапазоне 2600 МГц, которыми располагает компания «ММДС Украина», принадлежащая холдингу «СКМ» Рината Ахметова. Начальная стоимость частот составит 2,3 млрд грн.

В целом на двух тендерах будет выставлено 230 МГц спектра, из которых 120 МГц будут закреплены между «большой тройкой» украинских операторов, а остальные будут предложены для свободной продажи.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), планирует провести тендер по внедрению технологии связи 4G (LTE) до октября 2017 года.

30 ноября 2016 года НКРСИ приняла за основу проект изменений в постановления Кабинета министров Украины №993 и №200, который предусматривает проведение тендера на внедрение технологии связи 4G в диапазоне 2600 МГц.