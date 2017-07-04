Гройсман поручил проверить качество 3G-связи

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров во вторник поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, провести проверку качества 3G сети украинских операторов.

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«Давайте обратимся в комиссию провести исследование параметров 3G сети в городах и обнародовать данные относительно операторов. Потому что у разных операторов разное качество связи», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля 2015 года НКРСИ провела торги с голоса по тендеру на получение лицензий на 3G-связь. По результатам торгов оператор «Астелит» стал победителем конкурса на 3G-связь по первому лоту за 3,355 млрд грн. Второй лот достался оператору «МТС Украина» за 2,715 млрд грн, а третий – «Киевстару» за 2,7 млрд грн.

По состоянию на сегодня около половины населения Украины могут воспользоваться 3G-услугами.