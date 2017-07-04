Министр инфраструктуры предлагает обязать мобильных операторов покрывать 4G всю территорию Украины

Министр инфраструктуры Владимир Омелян предлагает при выдаче лицензий обязать мобильных операторов покрывать всю территорию Украины мобильной связью 4G, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства.

Читайте также4G в Украине: Кабмин хочет получить от продажи частот более 6 миллиардов гривень«Внедряя в Украине новое поколение мобильной связи 4G, необходимо обязать операторов покрывать всю территорию Украины качественной связью. В условиях выдачи лицензии обязательно необходимо указать, что компания обязана покрыть всю территорию Украины. В чем у нас проблема с 3G - операторы выбирают наиболее рентабельные объекты: города или небольшие города, а села и дороги просто забывают. Дороги у нас не полностью покрыты», - цитирует пресс-служба министра.

Также, по словам Омеляна, важным для национальной безопасности является привлечение мировых операторов мобильной связи на украинский рынок.

«С точки зрения национальной безопасности целесообразно привлечь торгового представителя или Министерство экономики для проведения максимальной рекламной кампании среди иностранных компаний, чтобы они зашли на украинский рынок. У нас сейчас мобильные операторы, скажем так, не диверсифицированные», - цитирует пресс-служба министра.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров Украины утвердил условия конкурса по продаже частот в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц для внедрения связи четвертого поколения 4G с начальной стоимостью 6,3 млрд грн.