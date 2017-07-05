США отменили запрет на перевозку лэптопов в ручной клади из Турции

Соединенные Штаты ослабили правила перевозки электроники на самолетах из Турции. Об этом в среду, 5 июля, сообщает DW.

Пассажирам утреннего рейса авиакомпании Turkish Airlines по маршруту Стамбул - Нью-Йорк 5 июля разрешили брать с собой в салон самолета электронные устройства, больше за смартфон, а не сдавать их в багажное отделение.

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Накануне, 4 июля, министр транспорта Турции Ахмет Арслан заявил, что Анкара ожидает от США отмены ограничений на перевозку электронных устройств на борту самолетов. Ранее Турция усилила меры безопасности и контроль пассажиров в крупнейшем международном аэропорту страны - стамбуле имени Ататюрка.

Несколько дней назад США отменили запрет на перевозки крупной электроники на борту самолетов для пассажиров, которые летят из Абу-Даби. Рейсы из Абу-Даби в США выполняет единственная авиакомпания - Etihad.

Напомним, что в марте США запретили перевозить в ручной клади электронику, большую за смартфон, на прямых авиасоединениях из десяти аэропортов в мусульманских странах. Речь шла об аэропортах в Египте, Иордании, Кувейте, Марокко, Катаре, Турции и по два аэропорта в Саудовской Аравии и ОАЭ. Это объяснили необходимостью предотвращения терактов. Устройства, большие смартфоны, пассажиры сдают в багажное отделение. Похожий запрет в марте ввела и Великобритания.