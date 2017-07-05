Volvo перейдет на производство электромобилей с 2019 года

Шведский автопроизводитель Volvo объявил о постепенном отказе от двигателей внутреннего сгорания и постепенном переходе на производство электромобилей и гибридных автомобилей, как сообщает DW.

Начиная с 2019 года, каждая новая модель производства Volvo будет иметь электрический мотор, концерн объявил в среду, 5 июля. Шведский автопроизводитель, который принадлежит китайской компании Geely, стал первым из крупных традиционных производителей автомобилей, который объявил дату начала постепенного отказа от двигателей внутреннего сгорания.

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Руководство Volvo объявило о начале "новой главы" в своей истории, цитирует заявление главы компании Хакана Самуельссона информагентство dpa. Он обосновал такое решение запросами клиентов. Впрочем, компания какое-то время еще будет изготовлять автомобилей старых моделей с двигателями внутреннего сгорания.

В период с 2019 до 2021 года Volvo планирует вывести на рынок пять новых моделей электромобилей. К 2025 году шведский автопроизводитель планирует продать миллион электроавтомобилей. Кроме того, концерн будет производить гибридные автомобили, которые имеют как электродвигатель, так и двигатель внутреннего сгорания. В мае этого года концерн объявил, что отказывается от инвестиций в развитие дизельных двигателей.

Напомним, что "дизельный скандал" вокруг концерна Volkswagen привел к тому, что немцам советуют не покупать новые дизельные машины. Автомобилям с дизельным двигателем также хотят запретить въезд в нескольких немецких городов.