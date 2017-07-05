"Укрзализныця" в первом полугодии получила более 100 миллионов прибыли – Балчун

Публичная акционерная компания «Укрзализныця» по итогам января-июня 2017 года получила 103,1 млн грн чистой прибыли против 3,8 млрд грн чистого убытка за аналогичный период прошлого года, сообщил на своей странице в соцсети Facebook глава «Укрзализныци» Войцех Балчун.

Читайте также"Укрзализныця" договорилась с ЕБРР об условиях закупки грузовых вагонов

«В первом полугодии 2017 года продолжили расти объемы перевозок грузов и производственной эффективности компании по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Компания, как и в предыдущие 5 месяцев 2017 года, показала прибыль – в сумме 103,1 млн грн при убытке 3,794 млрд грн за аналогичный период предыдущего года», – написал Балчун.

Он также сообщил, что доходы от перевозок за отчетный период выросли на 4 млрд грн, или на 14%, по сравнению с 6 месяцами 2016 года.

EBITDA (объем прибыли до вычета процентов, уплаты налогов и амортизационных отчислений) составила 8,7 млрд грн, рентабельность EBITDA – 23,93%.

Балчун также сообщил, что за шесть месяцев 2017 года финансовый результат по грузовым перевозкам составил 7,2 млрд грн. Было перевезено 166,1 млн тонн грузов, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Убыток от перевозки пассажиров составил 5,4 млрд грн, что на 1,3 млрд грн больше, чем за 6 месяцев 2016 года.

Как сообщал УНИАН, в конце июня пресс-служба «Укрзализныци» заявила, что контракт с главой правления компании Балчуном формально считается продленным до 9 июня 2019 года.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян с конца 2016 года неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. Кроме того, министр заявил, что формальное продление контракта с Балчуном противоречит законодательству Украины. По его словам, заявление «Укрзализныци» о продлении контракта с Балчуном является «агонией его и компании».

Омелян неоднократно заявлял, что после того как правительство заслушает отчет о деятельности Балчуна на своем заседании, глава «Укрзализныци» будет отправлен в отставку.

В начале июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости незамедлительной смены менеджмента крупнейших госкомпаний страны, в том числе «Укрзализныци».

Войцех Балчун был назначен на должность главы «Укрзализныци» по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета министров 20 апреля 2016 года.