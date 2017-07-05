Из Львова в Одессу на лето запускают дополнительный поезд

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в летний период назначила дополнительный поезд № 258/257 по маршруту Львов - Одесса, который будет курсировать 6 июля по 30 августа.

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Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", поезд будет отправляться из Львова в 16:20 и прибывать в Одессу в 4:55.

В обратном направлении поезд будет курсировать с 7 июля по 31 августа, отправляясь из Одессы в 16:55 и прибывая во Львов в 5:17.

В пути поезд будет останавливаться на станциях Злочев, Тернополь, Подволочиск, Хмельницкий, Жмеринка, Вапнярка, Подольск и Раздельная.

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время между Львовом и Одессой курсируют поезда №26/25 Львов - Одесса, №135/136 Черновцы - Одесса, №107/108 Ужгород - Одесса и №228/227 Львов - Одесса.

В сообщении отмечается, что билеты на вышеупомянутый поезд уже можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, с 9 июля «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила дополнительный поезд №223/224 по маршруту Киев – Одесса.