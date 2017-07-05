"Укрзализныця" продлила маршрут поезда Мариуполь - Харьков до Бахмута

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" продлила маршрут следования поезда № 195/196 Мариуполь – Харьков, который будет курсировать с 6 июля, до станции Бахмут, сообщила пресс-служба компании.

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"С 6 июля ПАО "Укрзализныця" вводит курсирование поезда № 195/196 Мариуполь - Харьков, который для удобства жителей региона продлен до станции Бахмут. Теперь гости и жители Мариуполя смогут добраться по железной дороге до Бахмута без пересадок. На первый рейс уже выкуплено 91% билетов", – говорится в сообщении.

Поезд будет отправляться из Мариуполя через день по четным числам в 20:08 и прибывать в Харьков на следующее утро в 9:03, а в 9:51 будет отправляться до станции Бахмут. Прибытие в Бахмут - в 14:25.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:25, прибытие в Харьков - в 19:48, после чего отправится из Харькова в 20:25 и прибудет в Мариуполь в 08:49.

В пути поезд будет следовать через станции Волноваха, Камыш-Заря, Федоровка, Запорожье-1, Синельниково-1, Харьков-Пассажирский, Змиев, Балаклея, Изюм, Лиман.

Как сообщал УНИАН, 15 июня "Укрзализныця" объявила о запуске с 6 июля пассажирского поезда по маршруту Мариуполь – Харьков.