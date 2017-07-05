"Борисполь" подписал контракт с лоукостером Ryanair - Рябикин

Международный аэропорт Борисполь подписал соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией Ryanair. Об этом на своей странице в Facebook написал гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин.

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Ключевым фактором появления этого договора Рябикин назвал снижение стоимости сбора за пассажирское обслуживание.

"Это заняло у нас меньше двух недель с момента снижения стоимости базового сбора за пассажирское обслуживание (изменение в приказ Министерства инфраструктуры), что было основным сдерживающим финансовым фактором. Договор согласован всеми службами аэропорта, и, что очень важно, внешними аудиторами, которые визируют все выходные финансовые документы и договоры", - сказано в сообщении.

Рябикин также отметил, что не все желания Ryanair были соблюдены в контракте.

"В частности на направление Киев-Лондон скидка в 80% не предоставляется, поскольку это направление для аэропорта Борисполь новым не является", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Потом, через высокий спрос со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в частности, из Львова в Берлин на сентябрь 2017 года. Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта "Борисполь", при этом в будущем рассматривает также и международный аэропорт "Киев" (Жуляны).

Позже начальник аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что пока не подписывал договор о сотрудничестве с Ryanair, и считает целесообразным обслуживать лоукост-авиакомпании в международном аэропорту "Антонов", расположенном вблизи Гостомеля, а не на территории аэропорта "Борисполь".

11 мая Рябикин заявил, что аэропорт "Борисполь" рассчитывает подписать договор с крупнейшей европейской лоукост-авиакомпанией Ryanair после 5 июля 2017 года.