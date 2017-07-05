Продажи б/у авто в Украине выросли в 6,5 раза

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе-июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 6,5 раза и составил 22,8 тысячи авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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Наиболее популярными марками легковых автомобилей с пробегом в первом полугодии были: Renault – 4468 штук, Volkswagen – 4094 штуки, Skoda – 2796 штук, Opel – 1960 штук, Nissan – 1281 штука.

По данным ассоциации, за июнь было зарегистрировано 4,678 тысячи авто, или более 40% первичного рынка. При этом, по сравнению с июньским результатом прошлого года, первичный рынок б/у легковых автомобилей вырос в 18 раз.

Как сообщал УНИАН, объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе-мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 5,6 раза и составил 18,2 тысячи авто.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.