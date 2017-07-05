"Укрпочта" завершила процесс корпоратизации - Мининфраструктуры

Публичное акционерное общество "Укрпочта" завершило процесс корпоратизации, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на министра Владимира Омеляна.

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"Фактически, сегодня мы завершили процесс корпоратизации. Это значит, что мы вводим современные бизнес-модели для управления государственной компанией. "Укрпочта" совместно с министерством проделала большую работу, но еще больше - впереди. "Укрпочта" должна стать лидером рынка почтовых услуг", - подчеркнул Омелян.

В сообщении отмечается, что процесс корпоратизации "Укрпочты" начался в ноябре 2015 года и подписание акта передачи является фактически последней формальностью и завершением процесса преобразования "Укрпочты" в акционерное общество.

По словам исполняющего обязанности генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского, для полноценного пользования собственностью акционерное общество должно принять ее от государственного предприятия, которым была "Укрпочта" до корпоратизации.

"Укрпочта" имеет уставный фонд, формируемый из активов, движимого и недвижимого имущества. Для полноценного пользования собственностью акционерное общество должно принять ее от государственного предприятия, которым была "Укрпочта" до корпоратизации. После подписания этого документа "Укрпочта" по согласованию с акционерами, наблюдательным советом, а пока он не сформирован - с Министерством инфраструктуры Украины, может распоряжаться своим имуществом с наибольшей пользой - сдавать его в аренду, продавать, проводить другие необходимые операции", - отметил Смелянский.

Также сообщается, что общая стоимость имущества, переданного в качестве взноса в уставный фонд ПАО "Укрпочта", составляет 6,5 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, в начале июля 2015 года правительственный комитет по вопросам развития инфраструктуры и экологической политики поддержал решение провести реорганизацию "Укрпочты", которая предусматривает создание публичного акционерного общества на базе предприятия. В ноябре 2015 года Мининфраструктуры начало процесс корпоратизации "Укрпочты".

16 февраля 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян подписал приказ о корпоратизации Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) "Укрпочта" и его реорганизации в акционерное общество.

В 2016 году "Укрпочта" получила 188 миллионов гривень чистого убытка против 53 миллионов гривень чистой прибыли годом ранее.

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

"Укрпочта" ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 миллионов почтовых отправлений, 16 миллионов посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 миллионов переводов, а также доставляет более 83 миллионов пенсий.