Тимошенко приобщит банкиров к авиастроению

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует 20 марта провести совещание с участием представителей банков по вопросу поддержки авиастроительной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на заседании Кабинета министров, комментируя итоги своего посещения Киевского и Харьковского авиационных заводов.

«В пятницу в 12 часов мы продолжим разработку соответствующих шагов на совместной встрече банков и предприятий авиационной отрасли. Мы будем делать все для того, чтобы шаг за шагом авиастроительная отрасль становилась мощнее», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что, в соответствии с решениями правительства, на этих двух заводах полностью погашена задолженность по зарплате.

Ю.ТИМОШЕНКО поручила отраслевым министерствам продолжать осуществлять контроль за развитием авиастроительной отрасли и докладывать обо всех отклонениях от утвержденных планов.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в ходе встречи с коллективом Киевского авиационного завода «Авиант» Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство планирует направить 200-250 млн. грн. на подготовку заказов для этого предприятия.

«Завод будет жить и процветать, мы не дадим ему исчезнуть и потерять свои секторы на рынке», - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

17 марта, общаясь с сотрудниками Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, премьер сказала, что ХГАПП будет выделено из Стабилизационного фонда 383 млн. грн. из 500 млн. грн., предусмотренных на отрасль авиастроения, для достройки 9 самолетов, которые на сегодняшний день находятся в стадии готовности более 90%.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила о том, что парламенту необходимо принять законопроект о поддержке авиастроения, разработанный Вячеславом БОГУСЛАЕВЫМ (фракция Партии регионов). Этим законом авиастроительные предприятия будут освобождены от платы за землю и смогут ввозить иностранные комплектующие на льготных условиях, отметила она.

Премьер высказала надежду, что такой закон будет принят большинством состава Верховной Рады, в том числе и депутатами Партии регионов.