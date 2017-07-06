"Киевстар" обещает 4G-связь уже до конца 2018 года, но при одном условии

Крупнейший украинский оператор мобильной связи «Киевстар» заявляет о готовности 92% своего радиооборудования к работе в стандарте связи четвертого поколения и обещает запустить 4G в ряде городов до конца 2018 года при условии использования диапазона 1800 МГц, сообщила пресс-служба оператора.

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«Если развивать новую технологию на частотах диапазона 1800 МГц, ряд городов Украины могут получить услуги 4G-связи до конца 2018 года», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сроки запуска новой технологии и территория покрытия новой сетью полностью зависят от частотного спектра, который будет использоваться для запуска 4G-связи.

«На сегодня государство предлагает телеком-операторам Украины два пути внедрения технологии 4G-связи: в диапазоне 2600 МГЦ и 1800 МГц. Однако в первом случае операторам необходимо строить новые сети мобильной связи, что потребует миллиардных инвестиций и займет не один год. В то же время, сети мобильной связи Украины уже используют специальные решения, которые позволяют развивать технологии четвертого поколения связи на частотах 900 и 1800 МГц», - сказано в сообщении.

По мнению президента «Киевстара» Петра Чернышова, сроки запуска 4G-связи будут максимально сокращены в случае использования диапазона 1800 МГц.

«Украине необходимо преодолеть цифровой разрыв с другими странами: нужно внедрить технологическую нейтральность и дать возможность операторам запускать 4G на частотах 1800-го диапазона. Такие инициативы значительно ускорят этот процесс», - цитирует пресс-служба Чернышова.

Главный эксперт по спектральной стратегии «Киевстар» Игорь Ерещенко подтвердил, что диапазон 1800 МГц наиболее универсальный для развития технологии 4G.

«В мире уже более 580 коммерческих сетей 4G связи, из них 272 сети – на частотах 1800 МГц. Получив возможность развивать услуги стандарта 4G на частотах 1800 МГц, операторы смогут использовать другие радиочастоты (например, 2,6 ГГц), для дальнейшего увеличения емкости», - добавил Ерещенко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании во вторник 4 июля утвердил условия конкурса по продаже частот в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц для внедрения связи четвертого поколения 4G с начальной стоимостью 6,3 млрд грн.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян предлагает при выдаче лицензий обязать мобильных операторов покрывать всю территорию Украины мобильной связью 4G.

Справка УНИАН. Компания «Киевстар», основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в Интернет. Акционером «Киевстара» является холдинг с российскими корнями VEON (VimpelCom).