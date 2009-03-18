МВД против изменения скоростного режима на дорогах

Министерство внутренних дел Украины предлагает правительству сохранить в Правилах дорожного движения существующий скоростной режим в населенных пунктах для транспортных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сегодня журналистам в Кабинете министров Украины.

«МВД в официальном порядке внесло проект постановления о сохранении в силе скоростного режима, который был установлен в городах, населенных пунктах и на дорогах без отбойников для разделения движения на две полосы», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время, по его словам, МВД готово согласится на увеличение скоростного режима до 110 км/час на приспособленных для этого дорогах, которые не проходят через населенные пункты.

«Болезненный вопрос для многих членов правительства, как доехать до Конча-Заспы, для них будет решен. Но болезненный вопрос для миллионов украинцев, как не допустить повторения ранений и гибели людей в результате превышения скоростного режима, не может быть допущено», - пояснил министр.

Как сообщал УНИАН, 5 марта правительство приняло постановление "О внесении изменений в Правила дорожного движения", которым предусматривается повышение максимально допустимой скорости в среднем на 20 км/час.

Изменениями, внесенными в Правила дорожного движения, предусмотрено, что в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью 70 км/час, в населенных пунктах на дорогах, имеющих шесть и более полос в обоих направлениях, - 80 км/час, в населенных пунктах на дорогах, имеющих шесть и более полос в обоих направлениях движения и установленный бетонный или другой отбойник, - 90 км/час.

Транспортным средствам (кроме автобусов, микроавтобусов, грузовых автомобилей и автомобилей, которыми управляют водители со стажем до 2 лет) на автомагистралях разрешается движение со скоростью 130 км в час, на других дорогах вне границ населенных пунктов - 110 км/час, на дорогах, проходящих через населенные пункты, которые обозначены знаком 5.47, - 90 км/час.

14 марта МВД заявило, что считает нецелесообразным увеличение скоростного режима движения на дорогах Украины, поскольку «именно из-за игнорирования требований скоростных режимов совершается значительная часть дорожно-транспортных происшествий».