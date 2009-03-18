Разбирательства с Правилами дорожного движения продолжатся

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила МВД провести дополнительные консультации об изменениях Правил дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров после рассмотрения на заседании правительства проекта постановления «О внесении изменений в Правила дорожного движения».

«По решению премьер-министра будут проведены дополнительные консультации и изменения будут рассмотрены на следующем заседании Кабинета министров», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время министр отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО не высказала никаких замечаний по внесенному МВД проекту соответствующего постановления.

«Такой серьезный документ как Правила дорожного движения не может приниматься с голоса. Мы внесли свои предложения, и они заключаются в согласии министерства на отмену проведения технического осмотра между плановым его проведением. Мы можем на это пойти, поскольку это действительно является причиной незаконных действий и недобросовестных действий отдельных недобросовестных сотрудников автоинспекции», - добавил он.

Ю.ЛУЦЕНКО также сообщил, что Министерство внутренних дел предлагает ввести специальную норму новых дорог, которые оборудованы отбойниками и на которых можно пойти на увеличение скоростного режима движения вне населенных пунктов.

«Мы категорически не соглашаемся с повышением скоростного режима в населенных пунктах. Ни в одной стране Европы не разрешается двигаться в населенных пунктах со скоростью выше 60 км. в час», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.