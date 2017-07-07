В центре Киева сегодня вечером частично ограничат движение транспорта

Сегодня вечером в центре Киева будет частично ограничено движение транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, 7 июля ориентировочно с 18.00 до 23.00 в связи с проведением марша активистов ВО «Свобода» ко дню рождения погибшего участника АТО Мирослава Мыслы будет приостановлено или частично ограничено движения транспорта по улицам, по которым пролегает маршрут мероприятия, а именно: от Арсенальной площади – по ул. Грушевского – Крепостному переулку – ул. Институтской – ул. Крещатик (от Майдана Незалежности до Европейской площади) - Владимирскому спуску - ул. Сагайдачного - до Контрактовой площади.

Читайте такжеЭлектронный билет в киевском транспорте обещают внедрить до конца года

Кроме того, возможны временные изменения в работе автобусов № 24, № 62, № 114.