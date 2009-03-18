ХМТП намерен реконструировать два причала

Госпредприятие «Херсонский морской торговый порт» оценивает стоимость реконструкции 9-го и 10-го причалов в 2-3 млн. долл. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе порта со ссылкой на начальника порта Андрея ЕГОРОВА.

По его словам, финансирование проекта планируется осуществлять за счет паритетного долевого участия порта и ОАО «Херсонский комбинат хлебопродуктов» (Херсонский КХП). При этом А.ЕГОРОВ не исключает, что реконструкция объектов может проводиться полностью за счет собственных средств порта.

«В принципе, затраты на финансирование работ мы планируем с КХП пополам, но наше сегодняшнее финансовое положение, возможно, позволит реконструировать причалы собственными силами», – сказал он.

А.ЕГОРОВ сообщил, что на сегодняшний день порт и Херсонский КХП заключили договор о предоставлении возвратно-финансовой помощи в размере 0,3 млн. грн., которые будут направлены на оплату проектных услуг. В настоящее время договор находится на согласовании в Министерстве транспорта и связи.

Начальник порта отметил, что благодаря реконструкции причалов увеличится скорость обработки судов, швартующихся у КХП и маслокомплекса «Херсонес», и, как следствие, значительно расширятся возможности перевалки хлебных грузов и растительного масла.

А.ЕГОРОВ подтвердил, что реконструкцию причалов планируется начать уже в этом году.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. Херсонский морской торговый порт и ОАО «Херсонский КХП» заявили о намерении совместно провести реконструкцию 9-го и 10-го причалов для увеличения объемов перевалки зерновых грузов. В ходе реконструкции планируется продлить линию причалов для увеличения количества обрабатываемых судов.

Справка УНИАН. Херсонский морской торговый порт (ХМТП) включает десять причалов, оборудованных всем необходимым для переработки генеральных, навалочных и сыпучих грузов. Причалы обслуживают 17 портальных, 6 плавучих кранов, а также 135 единиц погрузочной техники. Более 40% перерабатываемых в порту грузов – минеральные удобрения и химические грузы навалом и пакетированные и около 40% – хлебные грузы. Перерабатываются также черные металлы всех профилей, чугун в чушках, кокс, ферросплавы, лес, торф.

Площадь складских помещений – 42 тыс. кв. м. В составе портового флота – 32 судна, в том числе буксиры, баржи, суда класса «река-море». Мощности порта рассчитаны на обработку 4 млн. тонн грузов в год.

В 2008 году ХМТП переработал 4,264 млн. тонн грузов – на 10,22% больше, чем в 2007 году. Годовой план грузопереработки порта составлял 4,125 млн. тонн и был выполнен к 24 декабря 2008 года.