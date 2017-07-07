Samsung начал продажи обновленного "взрывного" смартфона Galaxy Note 7

Южнокорейский производитель электроники Samsung начал официальные продажи обновленной версии смартфонов Galaxy Note 7, производство которых было приостановлено из-за проблем с элементами питания, сообщает RNS.

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"Новый смартфон продается под названием Galaxy Note Fan Edition. Функции, дизайн и технические характеристики смартфона полностью совпадают с моделью Galaxy Note 7. Однако по сравнению со снятой ранее с продажи и производства моделью у новых аппаратов была уменьшена емкость аккумулятора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость смартфона составляет 606 долларов - это на почти на 260 долларов дешевле, чем стоимость Galaxy Note 7. В Южной Корее в продажу выпущено 400 тысяч устройств.

В компании заявили, что новое устройство можно перевозить на борту самолета без каких-либо ограничений.

В начале сентября 2016 года Samsung начал глобальный отзыв всех выпущенных смартфонов модели Galaxy Note 7 из-за возможности самовозгорания аккумулятора.