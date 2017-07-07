Samsung начал продажи обновленного "взрывного" смартфона Galaxy Note 7

15:38, 07 июля 2017
Транспорт/Связь
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Стоимость обновленного смартфона составляет 606 долларов - это на почти на 260 долларов дешевле, чем стоимость Galaxy Note 7.

REUTERS

Южнокорейский производитель электроники Samsung начал официальные продажи обновленной версии смартфонов Galaxy Note 7, производство которых было приостановлено из-за проблем с элементами питания, сообщает RNS.

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"Новый смартфон продается под названием Galaxy Note Fan Edition. Функции, дизайн и технические характеристики смартфона полностью совпадают с моделью Galaxy Note 7. Однако по сравнению со снятой ранее с продажи и производства моделью у новых аппаратов была уменьшена емкость аккумулятора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость смартфона составляет 606 долларов - это на почти на 260 долларов дешевле, чем стоимость Galaxy Note 7. В Южной Корее в продажу выпущено 400 тысяч устройств.

В компании заявили, что новое устройство можно перевозить на борту самолета без каких-либо ограничений.

В начале сентября 2016 года Samsung начал глобальный отзыв всех выпущенных смартфонов модели Galaxy Note 7 из-за возможности самовозгорания аккумулятора.

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Теги: #Galaxy Note 7