СК «Оранта» застрахует автомобили Нацбанка

Национальная акционерная страховая компания (НАСК) «Оранта» выиграла тендер Национального банка Украины на предоставление услуг обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Компания застрахует 169 автомобилей Нацбанка.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года носила название «Укргосстрах». На конец февраля компания имела 676 структурных подразделений и более 7 тыс. страховых агентов.

Общий сбор страховых платежей компании по итогам 2008 года составил 1,01 млрд. грн., страховые выплаты – 399,5 млн. грн., чистая прибыль – 7,5 млн. грн.

На 1 января 2009 года уставный капитал НАСК «Оранта» составлял 175,032 млн. грн.

На сегодня основными акционерами НАСК «Оранта» являются Colorino Trading Ltd (Кипр) – 20,22%, Saleta Ltd (Кипр) – 24,99%, компания «ТуранАлем Секьюритиз» (Казахстан) – 14,44% и «БТА Банк» (Казахстан) – 25%+1 акция. Также 11,35% акций владеет около 20 иностранных и внутренних инвесторов.