Китай поможет с ремонтом трассы Одесса-Херсон

Государственное агентство автомобильных дорог Украины и китайская компания CRBC подписали меморандум о сотрудничестве при реконструкции дороги М-14/Е-58 Одесса-Николаев-Херсон, говорится в сообщении Укравтодора.

Сообщается, что проект реконструкции дороги предусматривает расширение трассы до 4 полос и создание объезда Николаева. Общая протяженность дороги составит около 200 км.

"Реконструированная дорога М-14/Е-58 свяжет крупнейшие порты Украины - Одессу, Николаев, Херсон, на долю которых приходится до 80% всех грузов страны...По предварительным расчетам, строительство этой дороги может стимулировать рост ВВП Украины на 1,5-2%", - отметил руководитель Укравтодора Славомир Новак.

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Меморандум о сотрудничестве предусматривает подготовку технико-экономического обоснования и создания проектных решений по реконструкции дороги М-14/Е-58.

После завершения этого этапа возможно подписание соглашения о предоставлении кредита для реализации этого проекта одним из государственных банков КНР и привлечения для выполнения работ ведущих компаний мира.

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Напомним, с 2019 года Укравтодор займется только капитальным ремонтом дорог в стране.

Ранее Украина и Китай договорились о строительстве моста у Кременчуга иреконструкции Шулявского путепровода в Киеве.