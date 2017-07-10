На острове Тузла, через который Россия планирует тянуть Керченский мост, положили асфальт (фото)

Строители Керченского моста, который Россия хочет построить в оккупированный Крым, отчитались о начале работы по укладке нижнего слоя дорожного покрытия — асфальтобетона — на готовых пролетах моста.

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Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань".

"На строительстве Крымского моста стартовали работы по устройству дорожного покрытия: дорожники создают нижний его слой, укладывая асфальтобетон на готовых пролетах моста. Верхний слой асфальта уложат уже после того, как конструктивы автодорожной части Крымского моста будут полностью готовы", - идет речь в сообщении.

Отмечается, что асфальтобетон уложен на четырех пролетах моста на острове Тузла (со стороны Краснодарского края).

"Это более 200 метров покрытия толщиной 6 сантиметров, для создания которого потребовалось около 400 тонн асфальтобетонной смеси", - уточнили в центре.

Напомним, в Мининфраструктуры заявили, что строительство Российской Федерацией моста через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в морские порты Мариуполь и Бердянск и уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов Администрации морских портов Украины.

Как сообщал УНИАН, о необходимости построить мост через Керченский пролив президент России заявил 19 марта 2014 года, сразу же после аннексии Крыма. Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении предприятия «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга генподрядчиком строительства моста-перехода в Крым. Власти России хотят построить этот переход до декабря 2018 года. Эксперты скептически относятся к этой идее из-за больших экономических затрат и геологических трудностей.