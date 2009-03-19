Транспортный потенциал Украины интересен Европе

Генеральный директор "Укрзализныци" Михаил КОСТЮК утверждает, что в настоящее время Европа заинтересована в Украине как партнере не только из-за удачного географического расположения страны, но также из-за огромного опыта в грузовых перевозках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, об этом М. КОСТЮК заявил, комментируя итоги XIV конференции «Будущее европейских железных дорог», проходившей в Вене.

«Сегодня существует огромный интерес Европы к транспортному потенциалу Украины. По объему грузоперевозок вся Европа перевозит вдвое меньше, чем "Укрзализныця", — отметил руководитель ведомства.

По его словам, Европа рассматривает железные дороги как перспективный вид транспорта, который станет альтернативой автомобильному благодаря экологической составляющей.

Что касается перспектив последующего развития транзитных перевозок, то, по словам М. КОСТЮКА, учитывая потенциал железнодорожной инфраструктуры Украины, Европа будет перевозить грузы в Россию, дальше — в Китай и Среднюю Азию.

Как сообщал УНИАН, 17-18 марта 2009 года в Вене проходила XIV конференция «Будущее европейских железных дорог» — ведущее отраслевое событие, которое создает условия для обсуждения и определения основных векторов развития европейских железных дорог. Украинские железные дороги представлял генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Михаил КОСТЮК. В мероприятии также приняли участие представители железных дорог Франции, Германии, Польши, Австрии и других стран.