Гендиректор "Борисполя" подсчитал убытки из-за контракта с лоукостом Ryanair - 2 миллиарда в год

Подписание контракта с крупнейшей европейской лоукост-авиакомпанией Ryanair принесёт государственному международному аэропорту "Борисполь" убыток в размере 2 млрд грн в год, заявил гендиректор аэропорта Павел Рябикин.

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"Мы определяем, что наша зона риска составляет приблизительно 2 млрд грн недополученных доходов, и это в условиях, когда мы должны в ближайшие пять лет проинвестировать 10 млрд грн. 2 млрд грн ежегодных потерь при такой потребности в инвестициях я считаю риском недопустимым", - сказал Рябикин.

Он добавил, что если "Борисполь" по условиям контракта предоставит новому перевозчику Ryanair ставку единого сбора в размере 7,5 долл. за пассажира, что является ниже, чем у других авиаперевозчиков, аэропорт попадёт в зону риска, что может привести к тому, что в течение какого-то времени все компании воспользуются такой возможностью и получат такую ставку.

«Расчетный риск для нас составляет 25 млн долл. в год, если подобная ставка будет предоставлена всем иностранным компаниям», - заявил Рябикин.

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Затем, из-за высокого спроса со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в частности, из Львова в Берлин, на сентябрь 2017 года. Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта "Борисполь", при этом в будущем рассматривает также и международный аэропорт "Киев" (Жуляны).

Позже глава аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что пока не подписывал договор о сотрудничестве с Ryanair и считает целесообразным обслуживать лоукост-авиакомпании в международном аэропорту «Антонов», расположенном вблизи Гостомеля, а не на территории аэропорта «Борисполь».

11 мая Рябикин заявил, что аэропорт «Борисполь» рассчитывает подписать договор с крупнейшей европейской лоукост-авиакомпанией Ryanair после 5 июля 2017 года.

5 июля гендиректор "Борисполя" на своей странице в Facebook сообщил, что аэропорт "Борисполь" в одностороннем порядке подписал договор с одной из крупнейших лоукост-авиакомпаний Европы Ryanair об условиях обслуживания авиакомпании.