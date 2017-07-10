Из Харькова во Львов запускают автобусный рейс

ПАО «Харьковское предприятие автобусных станций» запускает автобусы из Харькова во Львов, передает 057.ua.

Из Харькова до Львова можно было добраться на 13-часовом или 20-часовом поездах. С 7 июля у харьковчан появилась возможность добраться до Львова на комфортабельном автобусе, который отходит с центрального автовокзала Харькова. Время пребывания в пути от Харькова до Львова составляет 16, 5 часов.

Читайте также"Укрзализныця" продлила маршрут поезда Мариуполь - Харьков до Бахмута«Из Харькова во Львов можно добраться на автобусе, который отправляется с центрального автовокзала в 22:00 по вторникам и пятницам. Прибывает автобус во Львов в 14:30. Это проходящий рейс. Стоимость билета составляет 500 гривен», – сообщили в ПАО «Харьковское предприятие автобусных станций».

С 1 августа этого года автобусы будут отправляться во Львов через день в 11:15. Прибывать они будут во Львов в 04:00.