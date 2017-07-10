Договор с Ryanair под угрозой: гендиректор "Борисполя" рассказал, что не устраивает аэропорт

Генеральный директор международного аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин называет договор с лоукост-компанией Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказывается подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.

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"Я могу заявить как менеджер государственного предприятия, что этот контракт нам не выгоден. Мы не подпишем контракт, если он не будет выгодным для госпредприятия. Я ответственный за выполнение финансовых планов госпредприятия и обеспечение безубыточности его работы, поэтому никогда не пойду на решение против интересов аэропорта", - сказал он на брифинге.

По словам Рябикина, авиаперевозчик Ryanair выдвигает аэропорту требования, которые не соответствуют украинскому законодательству. Среди них бесплатные аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата им 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме 7,5 долл. на 5 лет.

"Первое: они требуют, чтобы спорные вопросы решались в Лондонском арбитраже с применением лондонского права. Мы же настаиваем, что вопросы должны решаться в судебном порядке в украинских инстанциях", - сказал гендиректор.

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Он отметил, что следующее требование Ryanair - это пассажирский сбор 7,5 долл. с человека. При этом Ryanair настаивает на том, чтобы гарантированно закрепить эту ставку на 5 лет, если они обеспечивают 150 тыс. пассажиров в год.

"Это момент, по которому мы не можем сойтись, поскольку, давая 7,5 долл. за пассажира, мы давали цены, которые находятся по многим показателям ниже нашей себестоимости. За счет субсидирования новых линий мы надеемся на рост пассажиропотока. Если перевозчик не гарантирует этот рост, мы не можем гарантировать продление ему такой скидки, которая предоставляется на первый год перевозок", - сказал Рябикин.

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Затем, из-за высокого спроса со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в частности из Львова в Берлин, на сентябрь 2017 года. Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта "Борисполь", при этом в будущем рассматривается также и международный аэропорт "Киев" (Жуляны).

Позже глава аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что пока не подписывал договор о сотрудничестве с Ryanair и считает целесообразным обслуживать лоукост-авиакомпании в международном аэропорту «Антонов», расположенном вблизи Гостомеля, а не на территории аэропорта «Борисполь».

11 мая Рябикин заявил, что аэропорт «Борисполь» рассчитывает подписать договор с крупнейшей европейской лоукост-авиакомпанией Ryanair после 5 июля 2017 года.

10 июля Рябикин заявил, что подписание контракта с крупнейшей европейской лоукост-авиакомпанией Ryanair принесёт государственному международному аэропорту "Борисполь" 2 млрд грн недополученных доходов в год.