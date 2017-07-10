Ryanair сегодня может объявить об отказе от захода в Украину - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что ирландский лоукостер Ryanair может отказаться от полетов в Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Вылетаю из "государственного" Борисполя в Бухарест на украино-румынские переговоры. Вероятнее всего, сегодня будет объявление об отмене полетов Ryanair в Украину. Что хотели - то и получили. Можно открывать еще один офис по поддержке инвестиций”, - написал он.

Отметим, что на сайте авиакомпании при попытке купить билет из Украины появляется сообщение о том, что все билеты проданы.

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Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Затем, из-за высокого спроса со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в частности из Львова в Берлин, на сентябрь 2017 года. Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта "Борисполь", при этом в будущем рассматривается также и международный аэропорт "Киев" (Жуляны).

Позже глава аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что пока не подписывал договор о сотрудничестве с Ryanair и считает целесообразным обслуживать лоукост-авиакомпании в международном аэропорту «Антонов», расположенном вблизи Гостомеля, а не на территории аэропорта «Борисполь».

11 мая Рябикин заявил, что аэропорт «Борисполь» рассчитывает подписать договор с крупнейшей европейской лоукост-авиакомпанией Ryanair после 5 июля 2017 года.

10 июля Рябикин заявил, что подписание контракта с крупнейшей европейской лоукост-авиакомпанией Ryanair принесёт государственному международному аэропорту "Борисполь" 2 млрд грн недополученных доходов в год.