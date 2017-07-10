Авиакомпания YanAir запустила рейсы из Киева в Тель-Авив

Украинская авиакомпания YanAir с 10 июля запустила регулярные прямые рейсы Киев – Тель-Авив (Израиль) – Киев, сообщила пресс-служба международного аэропорта "Киев" (Жуляны).

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Согласно сообщению, рейсы выполняет авиакомпания YanAir в партнерстве с израильской компанией Phoenix aviation, которая является генеральным консолидатором рейсов.

В пресс-службе отметили, что перелеты будут выполняться три раза в неделю по средам, четвергам и воскресеньям с вылетом из Киева в 5:00 по местному времени, из Тель-Авива – в 18:00 по местному времени, а продолжительность полета составит 3 часа 30 минут.

До конца года в планах авиакомпании сделать рейс ежедневным.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская авиакомпания YanAir объявила о запуске с 9 июля регулярных прямых рейсов Одесса – Тель-Авив (Израиль) – Одесса.

ООО "Янэйр ЛТД" (YanAir) зарегистрировано 15 июня 2012 года. Основная деятельность YanAir –пассажирские и грузовые авиаперевозки. Авиакомпания базируется в международном аэропорту "Киев" (Жуляны).