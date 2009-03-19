Продажа единых электронных билетов начнется в конце марта

Министерство транспорта и связи Украины планирует ввести единый электронный билет и создать все условия для развития авиакомпаний-дискаунтеров. Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии:» рассказал руководитель министерства Иосиф ВИНСКИЙ.

Реализация проекта электронного билета, которая рассчитана по меньшей мере на три года, начнется в 2009 году.

«На 2009 год запланирован старт первого этапа. Для этого нам фактически осталось издать один приказ министерства. Сейчас он находится в процессе подготовки, согласовывается с Государственной налоговой администрацией, Минэкономики, Минфином. Первые продажи запланированы на конец марта — начало апреля», - сообщил И.ВИНСКИЙ.

Финансироваться проект будет за счет кредита государственного Ощадбанка, который Минтранссвязи планирует привлечь.

Отвечая на вопрос о развитии рынка лоукост-перевозок в Украине, И.ВИНСКИЙ отметил, что это довольно перспективное направление.

«Моя цель, чтобы в Украине было больше авиакомпаний-дискаунтеров и чтобы, по крайней мере, одна из них была украинского происхождения. Если цена билета на самолет будет конкурировать с ценой билета на поезд, то будет расти заполняемость рейсов. Их средний уровень сегодня составляет 70%», - объяснил он.

По мнению министра, аэропортом, который будет обслуживать лоукост-перевозку, могут стать киевские «Жуляны», реконструкция которого завершается.

Что касается подготовки транспортной отрасли к Евро-2012, то, по словам И.ВИНСКОГО, здесь все, невзирая на кризис, проходит по плану.

«Мы работаем в соответствии с генеральным планом подготовки к Евро-2012. В прошлом году мы реализовали его полностью, а "Укрзализныця" перевыполнила на 15%. Сейчас все работы выполняются четко по графику», - заявил он.

В этом году планируется завершить реконструкцию взлетной полосы в аэропорту Донецка, начать реконструкцию аэродрома во Львове и завершить проектные работы в других аэропортах, указанных в программе. В следующем году, сообщил И.ВИНСКИЙ, планируется осуществить реконструкцию взлетных полос во Львове и Харькове. На время работ вылеты будут перенесены в Ивано-Франковск и Полтаву.

Справка УНИАН. Реализация проекта автоматизированной системы "Единый электронный билет" проходит в два этапа: на первом – открытие экспериментальных пунктов продажи билетов и налаживание работы системы, бронирование и продажа билетов на автомобильные и авиаперевозки; на втором – бронирование и продажа железнодорожных билетов.

Разработкой и внедрением этой системы занимается госпредприятие "Расчетный центр Минтранссвязи", созданное указом министерства 30 июля 2008 года.