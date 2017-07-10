Ryaniar отменила свой выход на украинский рынок

Лоукостер Ryanair отменил свой запланированный выход на украинский рынок. Об этом сообщили в ирландской компании, пишет "Минфин".

Представители Ryanair объяснили свое решение действиями аэропорта «Борисполь» и его гендиректора Павла Рябикина, который отказался выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины соглашения.

«От имени украинских клиентов мы сожалеем, что киевский аэропорт продемонстрировал, что Украина еще не является достаточно зрелым и надежным местом для инвестиций. Невыполнение киевским аэропортом своих обязательств приведет к потере более 500 000 клиентов и 400 рабочих мест в аэропорту только в первый год, что обеспечило бы значительный рост экономики Украины. Мы также сожалеем о том, что Львовский аэропорт стал жертвой решения киевского аэропорта», — заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайен.

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В своем заявлении Ryanair напрямую обвинила МА «Борисполь» в том, что он занял позицию защиты авиакомпаний с высокими тарифами. Таким образом, по мнению лоукост-перевозчика, аэропорт лишает украинцев доступа к самым низким в Европе тарифам и самой крупной сети маршрутов.

«В результате у Ryanair нет выбора, кроме как отменить четыре новых киевских маршрута и семь новых львовских маршрутов», — сообщили «Минфину» в компании.

10 июля на сайте Ryanair исчезла возможность купить билеты на рейсы в и из Украины. Это произошло после обвинений главы аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина в адрес ирландской компании. Он заявлял, что Ryanair поставил «невыполнимые» и «ультимативные» требования государственному аэропорту.

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Затем, из-за высокого спроса со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в частности из Львова в Берлин, на сентябрь 2017 года. Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта "Борисполь", при этом в будущем рассматривается также и международный аэропорт "Киев" (Жуляны).

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Позже глава аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что пока не подписывал договор о сотрудничестве с Ryanair и считает целесообразным обслуживать лоукост-авиакомпании в международном аэропорту «Антонов», расположенном вблизи Гостомеля, а не на территории аэропорта «Борисполь».

11 мая Рябикин заявил, что аэропорт «Борисполь» рассчитывает подписать договор с крупнейшей европейской лоукост-авиакомпанией Ryanair после 5 июля 2017 года.

10 июля Рябикин заявил, что подписание контракта с крупнейшей европейской лоукост-авиакомпанией Ryanair принесёт государственному международному аэропорту "Борисполь" 2 млрд грн недополученных доходов в год.