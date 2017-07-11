Лоукостер Wizz Air ввёл спецтарифы для пассажиров отмененных рейсов Ryanair

Венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, ввела новые специальные тарифы для пассажиров, которые пострадали в связи с отменой авиакомпанией Ryanair запланированных рейсов из Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Wizz Air.

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"Wizz Air запускает уникальные тарифы от 15 до 35 евро, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров Ryanair, на которых повлияла отмена рейсов этой авиакомпании. Wizz Air советует бронировать места как можно быстрее, поскольку предложение по специальным ценам будет доступно в соответствии с наличием свободных мест", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Ryanair заявила, что уходит из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта "Борисполь" ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры.

Пресс-служба Wizz Air сообщила, что пассажиры, имеющие билеты на отмененные рейсы Ryanair между Киевом и Лондоном (аэропорты "Станстед" или "Эйндховен"), а также - Львовом и Берлином ("Шонефельд") или Вроцлавом, могут забронировать рейсы Wizz Air через сайт или колл-центр авиакомпании. Во время путешествия пассажирам нужно будет иметь с собой оригинальное бронирование.

В сообщении сказано, что спецтарифы действуют на полёт в одну сторону с учетом налогов и обязательных сборов для путешествий до 30 ноября 2017 года, с учетом наличия мест. Количество билетов ограничено вместимостью самолета. Перебронирование должно быть осуществлено до 17 июля.

Согласно сообщению, на сегодняшний день Wizz Air предлагает своим пассажирам 21 лоукост-маршрут в 8 стран из аэропортов Львова и Киева.