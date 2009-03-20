США дополнительно выделят автопрому 5 млрд долл.

США выделят 5 млрд долл. производителям автомобильного оборудования и двигателей, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Это решение принято в рамках мер по оказанию помощи пострадавшим от кризиса автопроизводителям и будет включено в антикризисную программу помощи американской экономики, разработанную администрацией президента Барака Обамы.

Средства будут предоставляться через специально уполномоченные банки и выдаваться в виде кредита, который пойдет на уплату долгов с поставщиками.

Два из трех крупнейших американских автоконцернов - General Motors Corp. и Chrysler LLC высказались в поддержку этой программы, в то время как представители Ford Motor Co. заявили, что не видят необходимости в дополнительной помощи, так как компания в состоянии рассчитаться со своими поставщиками.

Напомним, в декабре 2008г. правительство США приняло решение о выделении 22 млрд долл. автопромышленным гигантам страны из "Детройтской тройки" - General Motors, Ford и Chrysler. К настоящему моменту General Motors и Chrysler уже получили кредиты на общую сумму 17,4 млрд долл. Средства должны пойти на реструктуризацию компаний и налаживание новых, высокотехнологичных производств.

Комментируя правительственный план о предоставлении финансовой помощи национальному автопрому, лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл отметил, что компании не спешат не только проводить необходимую реструктуризацию, но и сокращать собственные издержки.

У автогигантов США осталось не так много времени, поскольку до 31 марта 2009г. их обязали предоставить программу реструктуризации. Если она покажется правительству США неубедительной, General Motors, Ford и Chrysler могут лишиться кредитной поддержки.