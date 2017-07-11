В Киеве планируют построить новую станцию метро на "красной" линии

В Киеве на Святошинско-Броварской линии метрополитена планируют построить новую станцию метро. На портале публичных госзакупок ProZorro есть соответствующий тендер по поиску подрядчика.

Отмечается, что также планируется построить депо для поездов.

"Строительство участка Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена от станции "Святошин" до станции "Новобеличи" с обратным электродепо "Новобеличи", - сказано в тексте заявки.

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Ожидаемая стоимость работ составляет 57,56 млн грн. Проведение торгов запланировано на 14 июля.

Как сообщал УНИАН ранее, с 15 июля в столичном метро подорожает проезд. Об этом на своей странице в Facebook напомнила пресс-секретарь подземки Наталья Макогон. "При записи 50 поездок каждая будет стоить 3,5 грн до 15 июля и 4,5 грн после 15 июля. В целом емкость карты 100 поездок", - рассказала она. Кроме "Политехнического института" (крайнее левое окно), метрополитен открывает центр обслуживания пассажиров на "Майдане Независимости" (крайнее левое окно) и готовит еще два.