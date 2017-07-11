Климкин прокомментировал ситуацию с уходом авиакомпании Ryanair из Украины
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на скандал, который возник вокруг авиакомпании Ryanair.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг крупнейшего лоукостера Европы - авиакомпании Ryanair - об отмене ранее запланированного входа в Украину.
Об этом он написал в своем Twitter.
"Ryanair - крупный бизнес. Но для нас - общественный интерес и открытие Европы. Должны работать дальше. Я за #Ryanair", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы - авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Затем, из-за высокого спроса со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в том числе из Львова в Берлин, на сентябрь 2017 года. Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта «Борисполь», при этом в будущем рассматривается также и международный аэропорт «Киев» (Жуляны).
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Позже руководитель аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что пока не подписывал договор о сотрудничестве с Ryanair и считает целесообразным обслуживать лоукост-авиакомпании в международном аэропорту «Антонов», расположенном вблизи Гостомеля, а не на территории аэропорта «Борисполь».
10 июля Рябикин заявил, что подписание контракта с крупнейшей европейской лоукост-авиакомпанией Ryanair принесет государственному международному аэропорту «Борисполь» 2 млрд грн недополученных доходов в год. Он назвал договор с лоукост-компанией Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.