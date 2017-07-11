Климкин прокомментировал ситуацию с уходом авиакомпании Ryanair из Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг крупнейшего лоукостера Европы - авиакомпании Ryanair - об отмене ранее запланированного входа в Украину.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Ryanair - крупный бизнес. Но для нас - общественный интерес и открытие Европы. Должны работать дальше. Я за #Ryanair", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы - авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Затем, из-за высокого спроса со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в том числе из Львова в Берлин, на сентябрь 2017 года. Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта «Борисполь», при этом в будущем рассматривается также и международный аэропорт «Киев» (Жуляны).

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Позже руководитель аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что пока не подписывал договор о сотрудничестве с Ryanair и считает целесообразным обслуживать лоукост-авиакомпании в международном аэропорту «Антонов», расположенном вблизи Гостомеля, а не на территории аэропорта «Борисполь».

10 июля Рябикин заявил, что подписание контракта с крупнейшей европейской лоукост-авиакомпанией Ryanair принесет государственному международному аэропорту «Борисполь» 2 млрд грн недополученных доходов в год. Он назвал договор с лоукост-компанией Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.