Украинское правительство решило возобновить переговоры с Ryanair - Гройсман

Правительство Украины планирует возобновить переговоры с авиаперевозчиком Ryanair. Об этом рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет Reuters.

Гройсман отметил, что после встречи с Ryanair он провел специальное заседание с руководителями министерства инфраструктуры и главного аэропорта "Киев".

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"Мы решили возобновить процесс переговоров с компанией Ryanair", - сказал Гройсман в своем заявлении.

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы - авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Потом, через высокий спрос со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в частности из Львова в Берлин на сентябрь 2017 года. Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта «Борисполь», при этом в будущем рассматривается также и международный аэропорт «Киев» (Жуляны).

Позже руководитель аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что пока не подписывал договор о сотрудничестве с Ryanair и считает целесообразным обслуживать лоукост-авиакомпании в международном аэропорту «Антонов», расположенном вблизи Гостомеля, а не на территории аэропорта «Борисполь». 10 июля Рябикин заявил, что подписание контракта с крупнейшей европейской лоукост-авиакомпанией Ryanair принесет государственном международном аэропорту «Борисполь» 2 млрд грн недополученных доходов на год. Он назвал договор с лоукост-компанией Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.