Скандал вокруг Ryanair: Гройсман попросит НАБУ и АМКУ оценить переговоры с авиаперевозчиком

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в связи с изменением планов авиакомпании Ryanair выходить на украинский рынок провел специальное совещание с руководством Министерства инфраструктуры, Министерства юстиции, аэропорта "Борисполь", Ассоциации "Аэропортов Украины", Офиса привлечения и поддержки инвестиций. Об этом глава правительства сообщил в Facebook.

"В последние дни СМИ обсуждают тему изменения планов ирландской авиакомпании Ryanair выходить на украинский рынок. Ситуация получила широкую огласку и даже политическую окраску. И пока политики выясняют, кто виноват, страдает наш пассажир. С целью разрешения ситуации провел специальное совещание с руководством Минифраструктуры, Минюста, аэропорта "Борисполь", Ассоциации "Аэропортов Украины", Офиса привлечения и поддержки инвестиций", - отметил он.

По его словам, по результатам приняли совместное решение, с которым согласились все участники совещания.

"Первое, обратиться в НАБУ и Антимонопольный комитет Украины по поводу оценки всего хода переговорного процесса с участием Мининфраструктуры и Международного аэропорта "Борисполь" по соблюдению законодательства и условий конкуренции. Второе, решили возобновить переговорный процесс с Ryanair, к которому привлечь вместе с Министерством инфраструктуры и аэропортом «Борисполь» директора Офиса привлечения инвестиций Даниэля Билака", - сообщил Гройсман.

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В-третьих, как отметил Гройсман, он поручил Мининфраструктуры ускорить разработку Стратегии развития транспортной отрасли в авиасегменте, включая разработку стратегии развития украинских аэропортов, в том числе с привлечением лоукостов.

"Все наши усилия должны быть сосредоточены на том, чтобы наши граждане имели все условия для свободного передвижения", - резюмировал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы - авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Затем, из-за высокого спроса со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в том числе из Львова в Берлин, на сентябрь 2017 года. Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта «Борисполь», при этом в будущем рассматривается также и международный аэропорт «Киев» (Жуляны).

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Позже руководитель аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что пока не подписывал договор о сотрудничестве с Ryanair и считает целесообразным обслуживать лоукост-авиакомпании в международном аэропорту «Антонов», расположенном вблизи Гостомеля, а не на территории аэропорта «Борисполь».

10 июля Рябикин заявил, что подписание контракта с крупнейшей европейской лоукост-авиакомпанией Ryanair принесет государственному международному аэропорту «Борисполь» 2 млрд грн недополученных доходов в год. Он назвал договор с лоукост-компанией Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.