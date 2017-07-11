Лоукостер Ryanair рассказал клиентам, что делать с билетами на отмененные рейсы

Ирландский лоукост-авиакомпания Ryanair разослала клиентам, купившим билеты в/из Украины, письмо с подробной инструкцией, что делать с ними в связи с отменой рейсов.

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Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на сообщение компании.

Согласно этой инструкции, у пассажира есть 2 опции: получить полную компенсацию денег за билеты, или бесплатно перебронировать билеты на другие рейсы компании в ближайшем аеропорту.

Как сообщается, если клиент не находит альтернативного рейса, деньги за билеты будут возмещены в течении 21 дня.

"Ryanair искренне извиняется за неудобства, причиненные отменной рейса", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, лоукостер Ryanair отменил свой запланированный выход на украинский рынок. Представители Ryanair объяснили свое решение действиями аэропорта «Борисполь» и его гендиректора Павла Рябикина, который отказался выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины соглашения.

10 июля Рябикин заявил, что подписание контракта с крупнейшей европейской лоукост-авиакомпанией Ryanair принесет государственному международному аэропорту "Борисполь" 2 млрд грн недополученных доходов в год. Он назвал договор с лоукост-компанией Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.