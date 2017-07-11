Крупнейший виртуальный оператор мобильной связи получил лицензию для работы в Украине

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), выдала мобильному оператору «ТриМоб» копию лицензии на оказание услуг мобильной телефонной связи на всей территории Украины для провайдера телекоммуникаций "Lycamobile Украина".

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Как сообщается на сайте регулятора, соответствующее решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании.

«ООО «ТриМоб» выдана копия лицензии на оказание услуг подвижной (мобильной) телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи на всей территории Украины для провайдера телекоммуникаций ООО «ЛАЙКАМОБАЙЛ Украина» на всей территории Украины», - говорится в сообщении.

В совместном пресс-релизе "Укртелекома" и LycaMobile председатель LycaGroup Аллираджа Субаскаран сообщил о получении лицензирования в Украине и партнерстве "Укртелекома" и "ТриМоба".

«Это позволит нам расширить предложение нашего сервиса в регионе в ближайшие недели. Мы с нетерпением ждем, чтобы помочь Украине развиваться как одному из важнейших рынков Восточной Европы и создать возможность для клиентов контактировать с их близкими - дома и за рубежом", - прводятся в пресс-релизе слова Субаскарана.

Директор "Укртелекома" Юрий Курмаз добавил, что Lycamobile будет предоставлять свои услуги в Украине в партнерстве с «ТриМоб», дочерним мобильным оператором крупнейшего национального телеком-оператора «Укртелеком». Он отметил, что «ТриМоб» презентовал первую в Украине 3G-сеть, а после запуска услуги клиенты Lycamobile получат доступ к широкой карте покрытия оператора по всей стране.

Справка УНИАН. LycaMobile - крупнейший виртуальный мобильный оператор в мире, который работает в 22 странах и является лидером международного рынка предоплаченных мобильных звонков, обслуживая 15 млн потребителей по всему миру. Компания была основана в 2006 году.