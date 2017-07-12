Ryanair vs "Борисполь": аэропорт озвучил свою позицию и готов к аудиту

Международный аэропорт "Борисполь" заявил о готовности к аудиту переговорного процесса с ирландским лоукостером Ryanair на предмет экономической целесообразности и юридической корректности, сообщила пресс-служба компании.

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«Со своей стороны аэропорт "Борисполь" готов к любому аудиту переговорного процесса с авиакомпанией Ryanair на предмет экономической целесообразности, взвешенности позиции руководства аэропорта, юридической корректности и недискриминации других контрагентов аэропорта с позиции законодательства о защите экономической конкуренции», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что руководитель аэропорта готов нести ответственность за все решения, принятые в ходе переговорного процесса с авиакомпанией.

«В своей деятельности директор аэропорта, который был избран на должность на конкурсной основе, руководствуется украинским законодательством, трудовым контрактом и уставом предприятия», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в начале переговорного процесса с авиакомпанией Ryanаir со стороны аэропорта "Борисполь" неоднократно был высказан ряд оговорок о невозможности удовлетворения в полном объеме их финансовых ожиданий в силу специфики украинского законодательства и конфликта модели лоукост-аэропорта и хаб-аэропорта, которым является "Борисполь".

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«Попутно отметим, что практика захода Ryanair в центральный аэропорт не является традиционной для начала полетов соответствующей авиакомпании в других странах, что подтверждается как анализом их карты полетов, так и неудачными переговорами накануне с другим киевским аэропортом», - добавила пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, аэропорт «Борисполь» для удовлетворения требований Ryanair сознательно уменьшил ставку пассажирского сбора с 17 долл. до 13 долл. для всех авиакомпаний.

«Ставка данного сбора устанавливается приказом Министерства инфраструктуры. Без соответствующего изменения получение ожидаемых Ryanair 7,5 долл. за одного пассажира не могло состояться», - сообщила пресс-служба компании.

Также в сообщении сказано, что аэропорт "Борисполь" изменил с учетом ожиданий Ryanair нормы публичной оферты, которые установили 80% скидку от базового пассажирского сбора на новых направлениях полетов.

«Нами неоднократно высказана позиция о том, что аэропорт согласен на соинвестирование в новое направление путем предоставления 80% скидки исключительно в случае гарантии со стороны авиакомпании по наращиванию пассажиропотока на данном направлении и увеличению географии полетов», - отмечается в сообщении.

Пресс-служба сообщила, что именно по последнему пункту с начала переговорного процесса со стороны Ryanair шло неприятие аргументов.

«В частности, мы настаивали и продолжаем это делать, что полеты в Лондон не могут подпадать под действие 80% скидки, поскольку по этому направлению уже осуществляются полеты», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что аэропорт «Борисполь» не сможет зафиксировать сбор для пассажиров авиакомпании Ryanair на уровне 7,5 долл. поскольку он зависит именно от обеспечения и наращивания пассажиропотока на данном направлении.

«Такая позиция оказалась неприемлемой для представителей лоукостера. Мы официально заявляем о гарантиях пассажиропотока со стороны авиакомпании в размере 150 тыс. пассажиров, что составляет 1,5% планового пассажиропотока "Борисполя" в текущем году», - добавила пресс-служба аэропорта.

В пресс-службе официально подтвердили, что условия стимулирующей программы аэропорта "Борисполь" являются открытыми, публичными и ими могут воспользоваться все авиакомпании, которые заинтересованы в полетах из "Борисполя".

«Согласно условиям предоставления скидок, аэропорт должен получить от авиакомпаний гарантию расширения географии полетов (новые рейсы) и наращивания пассажиропотока на соответствующих направлениях в течение льготного периода»,- говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы - авиакомпания Ryanair - заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Затем, из-за высокого спроса со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в том числе из Львова в Берлин, на сентябрь 2017 года. Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта "Борисполь", при этом в будущем рассматривается также и международный аэропорт "Киев" (Жуляны).

Позже руководитель аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что пока не подписывал договор о сотрудничестве с Ryanair и считает целесообразным обслуживать лоукост-авиакомпании в международном аэропорту «Антонов», расположенном вблизи Гостомеля, а не на территории аэропорта «Борисполь».

10 июля Рябикин заявил, что в случае подписания контракта с лоукост-авиакомпанией Ryanair, "Борисполь" ежегодно будет недополучать 2 млрд грн. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.

В свою очередь Ryanair заявил, что отменяет выход на украинский рынок из-за несоблюдения соглашения должностными лицами аэропорта «Борисполь» ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины.

11 июля премьер-министр Владимир Гройсман по результатам совещания с руководством Министерства инфраструктуры, Министерства юстиции, аэропорта "Борисполь", Ассоциации аэропортов Украины, а также Офиса по поддержке и привлечению инвестиций сообщил, что переговорный процесс с ирландской авиакомпанией-лоукостом Ryanair по поводу ее выхода на украинский рынок, который был остановлен в связи с неготовностью руководства аэропорта «Борисполь» учесть в договоре значительные льготные требования компании, будет возобновлен.