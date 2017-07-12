Пассажиропоток через "Жуляны" увеличился на 60% после введения безвиза - и.о. главы Киевской таможни

Пассажиропоток через аэропорт "Киев" (Жуляны) увеличился на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после вступления в силу безвизового режима между Украиной и ЕС. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. начальника Киевской городской таможни Госфискальной службы Украины, в зоне ответственности которой находится пункт пропуска "Аэропорт "Киев" (Жуляны)", Сергей Тупальский.

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По его данным, начиная с 11 июня через этот пункт пропуска в Европу выехали почти 40 тыс. граждан, въехали из стран ЕС в Украину – 39,5 тыс. человек. Около 75% путешествующих - украинцы. Показатели аналогичного периода прошлого года соответственно составляют 25 и 24,5 тыс. человек.

"Это превышает все наши ожидания! К тому же увеличилось количество международных рейсов в аэропорту. Всего за месяц появились 9 новых маршрутов в страны ЕС!", - добавил Сергей Тупальский.

Руководитель Киевской таможни также поблагодарил сотрудников таможенного поста "Аэропорт "Киев" (Жуляны)", которые в условиях такого стремительного роста пассажиропотока достойно выполняют свои должностные обязанности, обеспечивают предоставление необходимой информации путешествующим, круглосуточно оказывают таможенные консультации и одновременно не ослабляют работу по выявлению нарушений таможенных правил в соответствии с европейскими уровнями прозрачности и безопасности на границе.

Напомним, с 11 июня сотрудники Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы Украины перешли на усиленный режим контроля в пограничных пунктах пропуска в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока через границу в связи с вступлением в силу безвизового режима между Украиной и ЕС. Тогда ведомства ожидали увеличения пассажиропотока ориентировочно на 30%.